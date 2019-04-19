Общество

ОНФ запустил в мобильном приложении опрос о профилактических медицинских осмотрах

В мобильном приложении ОНФ «Народный контроль» стартовал новый опрос. Он поможет выяснить, знают ли граждане о своем праве пройти бесплатные профилактические медицинские осмотры, какие исследования в них входят, а также почему люди отказываются от такой возможности. Полученные результаты эксперты обработают и направят в министерство здравоохранения РФ.

Участники опроса смогут сообщить, когда в последний раз они проходили профилактический медосмотр, какие исследования, по их мнению, в него входят. Если респондент обследуется регулярно, его попросят объяснить, что им движет: собственное ответственное отношение к здоровью, направление врача, либо требование работодателя.

Важная задача опроса - понять, почему граждане отказываются от возможности пройти обследование и, например, выявить патологии на ранней стадии. Они также могут рассказать, как именно люди хотели бы получать информацию о профилактическом медосмотре – по телефону, SMS, электронной почте, через социальные сети и так далее.

Важно понимать, что профилактический медицинский осмотр – это не диспансеризация. Он проводится один раз в 2 года. В ходе такого осмотра можно выявить повышенный уровень артериального давления, холестерина, глюкозы в крови, определить величину риска для здоровья от курения, употребления алкоголя, нерационального питания, низкой физической активности. Там можно сделать флюорографию, а женщины от 39 лет проходят еще и маммографию. Диспансеризация проводится реже – раз в 3 года и представляет собой более широкий комплекс процедур. В год прохождения диспансеризации профилактический медосмотр не проводится.

Рост числа граждан, которые прошли профилактические осмотры, и увеличение показателей по диагностике заболеваний, выявленных в ходе диспансеризации и профосмотров, – это одни из основных целей федерального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», который входит в нацпроект «Здравоохранение».

Напомним, что мобильное приложение ОНФ «Народный контроль» доступно в Google Play и Apple Store. Оно дает возможность всем желающим проследить, как выполняется «майский указ» главы государства в регионах, как влияют на качество жизни россиян результаты 12 национальных проектов, и принять непосредственное участие в этой работе.