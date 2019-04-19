В администрациях сельских поселений Пыталовского района нарушается законодательство об отходах

Сегодня в псковском ЛО МВД России на транспорте пройдет Единый день правового консультирования

Презентация книги «Март 1944. Битва за Псков» состоится сегодня в Историко-краеведческой библиотеке

Первый заместитель прокурора области организует личный прием граждан в прокуратуре Себежского района

Почти тысяча палов травы зарегистрирована в Псковской области с начала пожароопасного сезона

В псковской школе №17 прошла презентация рецептов каш с дегустацией

Водитель «Шевроле» не уступил дорогу в Пушкиногорском районе, травмирован один человек

Гараж и автомобиль пострадали от огня на улице Вокзальной в Великих Луках