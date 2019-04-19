В администрациях сельских поселений Пыталовского района нарушается законодательство об отходах

Прокуратурой Пыталовского района проведена проверка соблюдения требований законодательства об отходах производства и потребления.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве, в деятельности администраций сельских поселений Пыталовского района выявлены нарушения законодательства об отходах производства и потребления.
В нарушение требований Федерального закона «Об отходах производства и потребления» администрациями сельских поселений схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов не определены, реестры накопления твердых коммунальных отходов не ведутся, сбор отработанных ртутьсодержащих осветительных ламп надлежащим образом не организован.
В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района в адрес глав администраций сельских поселений внесены представления.
Фактическое устранение нарушений закона находится на контроля прокуратуры района.