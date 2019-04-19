Общество

Псковские таможенники провели субботник на захоронении советских воинов

Ежегодно псковские таможенники приводят в порядок захоронение советских воинов в Печорском районе. Между Изборском и Паниковичами, у международной трассы Псков-Рига на братском захоронении солдат и офицеров, погибших в Великой Отечественной войне, называемом «Кривая верста», сотрудники таможенного поста МАПП Шумилкино и функциональных отделов таможни убрали прошлогодние листья, подкрасили конструкции мемориала, вывезли мусор. В конце апреля таможенники посадят на территории захоронения цветы.

Как сообщила Псковской Ленте Новостей главный государственный таможенный инспектор (по связям с общественностью) Псковской таможни Наталья Князева, сотрудники таможенного поста приехали на субботник в свое личное время и со своим инвентарем. И, несмотря на усталость после ночной смены, дружно за несколько часов убрали значительную по площади территорию.

«Не все яблони, к сожалению, благополучно пережили эту зиму. В мае посмотрим, как они поведут себя дальше. Что примечательно, на территории захоронения мы не фиксируем случаев вандализма, - отметил начальник таможенного поста МАПП Шумилкино Сергей Молчанов. - Для сотрудников таможенного поста мемориал «Кривая верста» - особое место. Здесь покоится прах более 600 воинов, среди них и совсем юные ребята – ровесники тех, кто сегодня защищает экономические интересы нашего государства. Над захоронением шефство взяла в далекие девяностые еще Печорская таможня, под руководством Николая Флегонтова. И таможенники Псковщины продолжают эту традицию. И это не просто наш долг, наша обязанность, это - память о подвиге наших дедов и надежда, что таких испытаний не выпадет на долю наших детей и внуков».

8 мая на братском захоронении «Кривая верста» состоится традиционный памятный торжественный митинг с участием администрации Псковской области, Печорского района, ветеранов таможенной службы сотрудников Псковской таможни, Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.