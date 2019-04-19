Общество

Губернатор поблагодарил «След Пантеры» за увековечивание памяти о Великой Отечественной войне

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 19 апреля, отметил вклад региональной общественной организации «След Пантеры» в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. В этом году поисковой организации исполнилось 25 лет.

В рамках 6-го Форума СО НКО «Содействие» губернатор поблагодарил поисковиков региона за патриотическое воспитание, увековечивание памяти о павших в годы войны и вручил Благодарственное письмо администрации Псковской области и сертификат на 100 тысяч рублей руководителю «Следа Патеры» Геннадию Королькову, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Служили, служим и будем служить Отечеству, - заметил Геннадий Корольков в ответном слове. - За 25 лет более 17 тысяч отцов и дедов мы подняли и перезахоронили. Наша главная цель - привлечь к работе молодое поколение, именно поэтому мы и создаем молодежные поисковые отряды».

Ежегодно на территории региона «След Пантеры» проводит областные и молодежные экспедиции «Вахта Памяти» с участием поисковых отрядов России, Латвии, Республик Беларусь и Казахстан. За четверть века поисковики региона установили имена более 1 тысячи бойцов Советской Армии. Только в прошлом году было обнаружено около 600 воинов, стали известны имена 17 человек, многие из них ранее числились пропавшими без вести.

Военно-патриотическая организация «След Пантеры» объединяет 28 поисковых отрядов региона, в состав которых входят около 230 участников, а также 7 школьных отрядов.

Помимо работы по поиску и перезахоронению останков воинов участники поискового движения региона поднимают технику времен Великой Отечественной войны. 13 танков и одна немецкая самоходная установка, поднятые на Псковской земле, уже стали экспонатами Музея Победы на Поклонной горе, Музея бронетанковой техники и вооружения в Кубинке и других.

В этом году организации по решению губернатора будет выделено из областного бюджета около 1 млн рублей на организацию поисковой работы.