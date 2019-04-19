Общество

233 жителя Псковской области представили проекты развития региона в конкурсе «Моя страна - моя Россия»

Число участников всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия» в 2019 году увеличилось почти в пять раз по сравнению с прошлым годом и превысило 34 тысячи. «Моя страна - моя Россия» - один из проектов АНО «Россия - страна возможностей», созданной по инициативе президента России Владимира Путина.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе АНО «Россия - страна возможностей», конкурс нацелен на привлечение молодежи к участию в социально-экономическом развитии российских регионов, городов и сел. Прием заявок проходил с 25 января по 11 апреля. От Псковской области участвуют 233 человека.

«Проекты участников конкурса нацелены на формирование образа будущего России и ее регионов, способствуют продвижению социальных лифтов, создают возможности для личностной и профессиональной самореализации молодых граждан нашей страны в различных сферах деятельности. Проекты конкурсантов имеют прикладную ценность: участники конкурса предлагают конкретные инициативы, которые привязаны к существующим потребностям городов и сел, где они живут, учатся или работают», - отметил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

Самыми востребованными номинациями стали: «Моя педагогическая инициатива» (14,14%), «Моя страна» (10,44%), «Мое здоровье» (8,35%), «Экология моей страны» (6,98%), «Мой город» (7,04%) от общего числа участников.

«Отрадно, что конкурс развивается, с каждым годом привлекает все больше инициативных россиян, которые неравнодушны к родным городам и селам и готовы участвовать в их развитии. В этом году проект присоединился к платформе «Россия – страна возможностей» и привлек рекордное количество участников. По сравнению с предыдущим годом их число выросло почти в 5 раз и составило 34604», – прокомментировал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По словам координатора проекта «Моя страна – моя Россия» Ларисы Пастуховой, «каждый проект рассматривает не менее трех экспертов, чем обеспечивается должный уровень экспертизы. В течение ближайших двух недель проекты будет оценивать 625 экспертов со всей страны, не считая представителей от профильных партнеров, кураторов номинаций».

Среди экспертов конкурса – представители органов государственной власти, местного самоуправления, бизнес-структур, педагоги и ученые, сотрудники производственных предприятий, представители НКО и СМИ со всей России. В 2019 году проекты конкурсантов будут экспертировать также 96 участников и финалистов конкурса управленцев «Лидеры России».

По итогам экспертизы будет сформирован и объявлен список участников (победителей заочного этапа), прошедших в очный этап конкурса.Авторы лучших работ (участники очного этапа) будут приглашены для презентации и защиты своих проектов на федеральные очные мероприятия в Москве и Екатеринбурге, в ходе которых будут определены победители.

В этом году финалисты и победители конкурса получат, в числе прочего, денежные премии и другие ценные призы от партнеров проекта. Специальными призами победителей наградит министерство транспорта РФ, Федеральная служба по интеллектуальной собственности, Российская академия образования, Российское общество «Знание», Национальный фонд подготовки кадров и другие.