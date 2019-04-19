Общество

Михаил Ведерников: Задача НКО - включится в реализацию национальных проектов на всех уровнях

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников уверен, что социально ориентированные НКО должны участвовать в реализации национальных проектов Президента РФ на всех уровнях. Такое мнение он выразил в стартовой панельной дискуссии «Участие гражданского общества в развитии Псковской области» 6-го Форума СО НКО «Содействие», который проходит в пятницу, 19 апреля, в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

«Наша общая главная задача — реализация национальных проектов. Задача НКО — гармонично включится в эту работу на федеральном, региональном и местном уровнях, и мы готовы со своей стороны оказать им максимальную поддержку», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил растущую федеральную поддержку некоммерческого сектора, которая, по его словам, постоянно модифицируется в интересах общества.

«В прошлом году по линии Фонда Президентских грантов мы получили под проекты региональных НКО более 35 млн рублей. В этом году хотим довести этот показатель до 100 млн рублей. Задача, конечно, амбициозная, как и нацпроекты, но и реальная. Это деньги на те направления, которые активная часть населения считает наиболее важными. Это хорошая точечная финансовая инъекция», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников также подчеркнул, что любая инициатива, если она востребована, имеет право на развитие и постоянное существование. В пример он привел идею общественников о проведении соревнований по дворовому футболу. «Была простая идея, теперь это — ежегодные мероприятия на Кубок губернатора», — заметил он.

Глава региона также пригласил участников форума принять активное участие в организации и проведении значимых юбилейных памятных и культурных мероприятиях, которые пройдут на территории региона в ближайшие два года: Дни пушкинской поэзии и русской культуры, 60-летие Кургана Дружбы, 75-летие Великой Победы.