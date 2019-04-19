В Красногородскую школу-интернат закупили мебель на 105 тыс. рублей благодаря австрийской благотворительной организации

Давний партнер Псковского областного отделения Российского детского фонда, австрийская благотворительная ассоциация «Маленькие сердца» продолжает реализовывать проект индивидуального спонсорства воспитанников интернатных учреждений Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в детском фонде.
Проект по индивидуальному спонсорству детей из интернатных учреждений реализуется благодаря частным лицам – помощникам благотворительной организации «Маленькие сердца». Каждый человек может стать благотворителем для конкретного ребенка и оказывать ему материальную поддержку – минимальная сумма ежемесячного перевода составляет 30 евро.
Ассоциация «Маленькие сердца» использует средства для реализации благотворительных проектов, направленных на улучшение условий жизни ребенка в школе. Так, например, недавно для ребят из Красногородской школы-интерната «Агро» благодаря проекту удалось закупить мебель на сумму около 105 000 рублей. Также для воспитанников других интернатных учреждений приобретаются материалы для рукоделия, семена и многое другое.
Необходимо отметить, что помимо финансовой помощи спонсоры оказывают своим подопечным и психологическую поддержку. Они шлют детям подарки на дни рождения и Рождество, регулярно, при помощи педагогов, переписываются с ними по электронной почте. Персональное общение – крайне важная составляющая этого проекта. Дружба между благотворителями и подопечными часто продолжается и после того, как ребенок выпустится из школы. «Проект позволяет ребенку почувствовать себя более уверенным, – отмечает президент благотворительной ассоциации «Маленькие сердца» Паскаль Вайер. – Ребенок знает, что кто-то о нем думает, для кого-то он важен».