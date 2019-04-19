Общество

Совет ассоциации «Псковский фермер» провел первое заседание в новом составе

Совет ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов «Псковский фермер» в четверг, 18 апреля, провел первое рабочее заседание в новом составе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ассоциации, под председательством Юлии Рощиной руководители КФХ и ЛПХ, избранные на прошлой неделе в совет ассоциации, определились с регламентом и периодичностью работы совета и выбрали приоритетные направления своей работы и персонально ответственных за эти направление членов совета.

Укреплять взаимодействие с органами исполнительной власти, решать вопросы господдержки и субсидий фермерским хозяйствам предстоит президенту ассоциации Александру Конашенкову и председателю совета Юлии Рощиной. Они же вместе с Юрием Гречко будут отвечать за участие «Псковского фермера» в конкурсных комиссиях по распределению грантовой поддержки сельхозпроизводителями.

Вопросы образования и повышения квалификации стали сферой ответственности зампреда совета Александра Нестерова. Главные по проблемам животноводства - Константин Яровой и Владимир Коробецкий, по растениеводству - Александр Анегдин (он также отвечает и за развитие информационных проектов ассоциации). За острейшие для всех крестьян земельные вопросы будут отвечать Евгения Штуммер и Юрий Гречко. Зампред совета Евгения Штуммер займется в совете ассоциации налаживанием процессов кооперации.

Для усиления обратной связи с членами ассоциации решено провести в ближайший месяц электронное анкетирование руководителей всех хозяйств, участников «Псковского фермера». В этом исследовании, помимо сбора информации о фактическом состоянии хозяйств, планируется собрать не столько положительные отзывы, сколько инициативы, ожидания фермеров от работы их объединения, выяснить возможные причины негативных оценок, чтобы в конечном итоге оптимизировать деятельность ассоциации и расширить ее актив.

Члены совета единодушно решили усилить информационную работу ассоциации как с традиционными СМИ региона, так и с собственным сайтом «Псковского фермера». Кроме того, решено открыть в популярных социальных сетях публичные страницы ассоциации, где будут размещаться самые оперативные «сводки с полей».

Совет решено собирать не реже одного раза в квартал, при этом дополнительные заседания будут назначаться по мере необходимости. Так, в следующий раз члены совета встретятся уже через неделю - 25 апреля вместе с приглашенными на совет руководителями регионального отделения Россельхозбанка и начальником управления сельского хозяйства и гостехнадзора Псковской области Николаем Романовым фермеры будут разбираться в проблемных вопросах кредитования сельхозпроизводителей.