Общество

Конференция педагогов-инноваторов состоялась в детском саду №30 города Пскова

18 апреля в МБДОУ «Детский сад №30 «Жемчужинка» города Пскова прошла вторая научно-практическая конференция по результатам научно-исследовательской работы педагогов-инноваторов в 2018-2019 учебном году.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, цель конференции - представление результатов инновационной деятельности педагогического коллектива за год.

Педагоги-инноваторы в своих докладах и сообщениях ознакомили участников конференции с новыми подходами в охранной позиции взрослых по отношению к детскому здоровью, а также представили результаты исследовательской деятельности уже сложившихся и последовательно реализуемых на практике проектов по здоровьесбережению.

В программе работы научно-практической конференции были представлены доклады об инновационной деятельности педагогов как основе программы развития ДОУ, о психологической готовности педагогов к инновационной деятельности, о роли инновационной деятельности педагога в оптимизации образовательной деятельности в условиях ДОУ и другие.

По итогам докладов и выступлений педагогов - инноваторов были сделаны выводы об актуальности проблемы здоровья детей в дошкольных образовательных учреждениях;

направленности представленных проектов на здоровьесберегающую деятельность ДОУ;

результативности подготовительного этапа исследования; готовности педагогического коллектива к научно – практической деятельности в режиме инноваций; готовности педагогического коллектива к реализации программы развития на 2018-2024 годы и следующего этапа инновационной деятельности.

На конференции присутствовали специалист управления образования администрации г. Пскова, преподаватели педагогического колледжа ПсковГУ, руководители МБДОУ № 6, 10, 17, 21, 26, 28, 43, 49, 51 города Пскова и представители родительской общественности МБДОУ «Детский сад № 30».