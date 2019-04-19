Общество

Житель Псковской области оплатил 114 тыс. рублей долга для снятия временного ограничения на выезд из России

В ОСП Невельского и Усвятского районов для снятия временного ограничения на выезд из Российской Федерации должник выплатил задолженность за не погашенный вовремя кредит на 114 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП по Псковской области.

В соответствии с исполнительным документом, выданным Невельским районным судом, гражданин обязан был выплатить задолженность перед кредитной организацией в размере 114 тысяч 373 рублей. Оплата произведена не была, в связи с чем, в декабре 2018 года в отношении него в ОСП Невельского и Усвятского районов появилось исполнительное производство.

Но и через ОСП в добровольный срок оплаты гражданин не погасил свои долги. Для побуждения его к оплате задолженности, в отношении него судебным приставом-исполнителем было вынесено обращение взыскания на денежные средства, находящиеся на счетах должника, вынесен запрет на действия по регистрации транспортного средства, а также применено временное ограничение на право выезда из Российской Федерации.

Мера в ограничении на выезд оказалась самой действенной для должника, так как ему необходимо периодически выезжать за границу.

О данном факте он сообщил на приеме у судебного пристава-исполнителя и выразил готовность оплатить всю сумму задолженности в полном объеме.

Таким образом, чтобы беспрепятственно пересекать границу, гражданину пришлось оплатить свои долги в 114 тысяч рублей. Все денежные средства перечислены взыскателю, исполнительное производство окончено.