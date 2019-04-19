Общество

В Псковской области пройдет международная научно-практическая конференция «Культура приграничья»

13-14 июня 2019 года в рамках XXXIX Международных Ганзейских дней Нового времени в Пскове пройдет Международная научно-практическая библиотечная конференция «Культура приграничья», сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

Организаторы мероприятия Министерство культуры РФ, комитет по культуре Псковской области, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им.М.И. Рудомино и ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека».

В ходе Конференции планируется обсудить следующие темы:

Опыт работы библиотек Ганзейских городов в популяризации книжного культурного наследия;

Реализация межэтнических проектов на территориях регионов Ганзейских городов;

Проекты библиотек «От Ганзы к Ганзе»;

Презентации изданий специалистов библиотек Ганзейских городов.

В работе конференции примут участие специалисты библиотек, центров народного творчества, писатели, историки из Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Вологды, Брянска, Тихвина, Смоленска, Кингисеппа, Торжка, Твери, стран ближнего и дальнего зарубежья.

13 июня в рамках конференции пройдет торжественное награждение победителей XXIII областного конкурса на лучшую издательскую продукцию «Псковская книга 2018». Также планируется организация выставки декоративно-прикладного искусства мастеров Псковской области, выставка участников международного творческого конкурса «От Ганзы к Ганзе: взгляд юных».

14 июня состоится выездное заседание в Пушкинские Горы.