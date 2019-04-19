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Встреча с псковским вице-губернатором убедила президента Эстонии в желании российской стороны продолжать совместные проекты

Встреча с заместителем губернатора Псковской области Нинель Салагаевой убедила президента Эстонии Керсти Кальюлайд в желании российской стороны продолжать совместные проекты. Об этом президент Эстонии сообщила в интервью газете «Коммерсантъ», посвященном ее визиту в Москву.

Керсти Кальюлайд рассказала, в частности, что с президентом Владимиром Путиным обсуждалась транспортная отрасль и возможности возобновления двусторонних соглашений в этой области, а также возможности исключения двойного налогообложения. «Кроме того, по моей инициативе мы вспомнили о ряде проектов по сотрудничеству с участием Эстонии, Евросоюза и России, хотя я не всегда в курсе технических деталей по ним. Например, мы проложили дорожки вдоль реки Нарва, разделяющей Нарву и Ивангород, но река между ними практически пересохла. И теперь важно что-то с этим сделать, так чтобы оба города не остались без электричества (выше по течению находится Нарвская ГЭС.- “Ъ”). Я не знаю деталей, но я подняла этот вопрос на переговорах, и думаю, подобные вещи мы можем обсуждать», - отметила президент Эстонии.

По ее словам, была ясность, что в России есть интерес к продолжению подобных программ. «Кроме того, сегодня на приеме, посвященном столетию открытия в Москве посольства Эстонии, я увиделась с вице-губернатором Псковской области. И теперь у меня есть ощущение, что я ясно увидела, что и с российской стороны есть желание продолжать проекты в рамках европейской политики соседства», - подчеркнула Керсти Кальюлайд.

Напомним, вчера в Москве впервые с 2008 года состоялись переговоры президентов России и Эстонии. Керсти Кальюлайд принял ее российский коллега Владимир Путин.

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Как сообщалось, заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в четверг, 18 апреля, приняла участие в открытии посольства Эстонии в Российской Федерации в Москве. Торжественную церемонию возглавила президент Эстонской республики Керсти Кальюлайд.