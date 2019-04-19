Общество

Слушания по проекту планировки территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской дивизии и реки Великой пройдут 28 мая

Публичные слушания по проектам планировки и межевания территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской дивизии и реки Великой пройдут в городе Пскове 28 мая. Соответствующее постановление подписал глава города Иван Цецерский.

В целях подготовки к слушаниям создан оргкомитет под председательством заместителя главы города Сергея Гаврилова.

С проектом, подлежащим обсуждению на публичных слушаниях, и информационными материалами можно ознакомиться в управлении по градостроительной деятельности администрации города Пскова по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, 2а по рабочим дням с 17 апреля по 27 мая с 14.00 часов до 17.00.

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены в срок с 17 апреля по 27 мая по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 14 (организационный комитет по проведению публичных слушаний).

Начало слушаний — в 18.00. Они состоятся в зале заседаний гордумы.