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Общество

В Псковской области стартовала акция «Неделя без турникетов»

19.04.2019 17:35|ПсковКомментариев: 0

В Пскове состоялась акция «Неделя без турникетов», которую организовало Псковского регионального отделения ООО «Союз машиностроителей России». Цель акции – познакомить школьников, студентов и их родителей с работой предприятий, расположенных в их регионе, помочь с профориентацией, дать возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий и больше узнать об инженерных профессиях и специальностях, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском региональном отделении ООО «Союз машиностроителей России».

Сегодня «Неделя без турникетов» состоялась на территории ООО «Экокабель», и в ней приняли участие учащиеся 8-х классов Псковского технического лицея. Экскурсию по заводу для них провели советник куратора Псковского реготделения «Союзамаша» Евгения Козупица, заместитель директора по производству Борис Лукашев. Ребятам показали полный цикл производства кабелей разного сечения и рассказали о инженерных профессиях, которые востребованы на данном производстве.

Следующее мероприятие в рамках акции состоится 24 апреля на АО «ПЭМЗ».

Добавим, что Союз машиностроителей России проводит Всероссийскую акцию «Неделя без турникетов» с 2015 года. Ведущие государственные корпорации и машиностроительные холдинги России принимают активное участие в ее организации и проведении. В связи с большой социальной значимостью «Неделя без турникетов» поддержана Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодежь). Псковское региональное отделение «Союз машиностроителей» возглавляет депутат Государственной Думы РФ Александр Козловский.

Источник: Псковская Лента Новостей
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