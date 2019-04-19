Общество

Россияне согласились работать сверхурочно в обмен на заботу начальства

Около 90 % россиян согласны на сверхурочную работу, если работодатель будет максимально о них заботиться. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на РИА Новости и исследование HeadHunter.

80 % также готовы на этом условии делать несвязанную с их обязанностями работу. В то же время 47 % считают, что работодатели о них плохо заботятся. Довольны отношением к ним только 5 %.

Меньше всего заботу замечают работники науки и образования и сферы безопасности. Выше всего оценили заботу люди, занятые в сферах управления персоналом и информационных технологий.

Больше всего россияне, как показал опрос, ценят такие аспекты рабочих отношений, как своевременную выплату зарплаты (70 %), удобное рабочее место (33 %) и уютный офис (29 %). Достойную зарплату указали 26 % респондентов, а проведение корпоративных мероприятий — 25 %.