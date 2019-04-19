Дилерский центр «Псков-Лада» ищет сотрудников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, имеется 2 вакансии — ассистент отдела продаж и продавец-консультант новых автомобилей.
Ассистент отдела продаж
Требования:
- развитые коммуникативные навыки, исполнительность, обучаемость, ответственность;
- наличие законченного высшего образования.
Обязанности:
- работа с клиентами в автосалоне;
- прием и распределение телефонных звонков.
График работы 3/3 с 9.00 до 21.00.
Продавец-консультант новых автомобилей
Требования:
- знания и опыт в области продаж автомобилей;
- успешный опыт личных продаж;
- развитые коммуникативные качества;
- опыт работы с клиентами;
- активность, целеустремленность, общительность.
Обязанности:
- продажа новых автомобилей, консультирование клиентов, проведение тест-драйвов.
Дилерский центр «Псков-Лада» гарантирует интересную работу, стабильную зарплату с официальным трудоустройством и социальными гарантиями.
По всем вопросам можно звонить по телефону (8112) 70-10-70
Резюме отправлять на почту olesya.semenova@lada-pskov.ru.