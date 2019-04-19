Общество

Дилерский центр «Псков-Лада» ищет сотрудников

Дилерский центр «Псков-Лада» ищет сотрудников. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в центре, имеется 2 вакансии — ассистент отдела продаж и продавец-консультант новых автомобилей.

Ассистент отдела продаж

Требования:

- развитые коммуникативные навыки, исполнительность, обучаемость, ответственность;

- наличие законченного высшего образования.

Обязанности:

- работа с клиентами в автосалоне;

- прием и распределение телефонных звонков.

График работы 3/3 с 9.00 до 21.00.



Продавец-консультант новых автомобилей

Требования:

- знания и опыт в области продаж автомобилей;

- успешный опыт личных продаж;

- развитые коммуникативные качества;

- опыт работы с клиентами;

- активность, целеустремленность, общительность.

Обязанности:

- продажа новых автомобилей, консультирование клиентов, проведение тест-драйвов.

Дилерский центр «Псков-Лада» гарантирует интересную работу, стабильную зарплату с официальным трудоустройством и социальными гарантиями.



По всем вопросам можно звонить по телефону (8112) 70-10-70

Резюме отправлять на почту olesya.semenova@lada-pskov.ru.