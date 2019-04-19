Общество

В Пскове определили лучшего повара и образцовое школьное меню

«Битва поваров» продолжила серию мероприятий по здоровому питанию в школах Пскова. Мероприятие состоялось 19 апреля в рамках работы партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья».

Кк сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, в кулинарном конкурсе приняли участие представители всех поставщиков услуг по питанию псковских школьников. Профессионалы своего дела приготовили различные блюда, а учащиеся и их родители выступили дегустаторами. В итоге лучшим поваром был назван Александр Лебедев.

«Победы сегодня достойны были все. Мы работаем на одно благое дело. Детей нужно кормить правильно, они должны быть сыты, довольны и здоровы, - сказала региональный координатор партпроекта «Крепкая семья», заместитель главы Пскова Елена Полонская. – Нам было представлено много разных меню, в том числе на уровне ресторана, но лучшим все же мы сочли более приземлённое и любимое школьниками, то, которое можно поставить на поток».

В образцовое школьное меню вошли: рыбный суп из хека, картофельное пюре с котлетой из куриной грудки, салат из свежих овощей, булочка с цукатами и клюквенный морс.

Также сегодня была озвучена средняя стоимость комплексного обеда, приготовленного с соблюдением всех норм СанПиН, - около 100 рублей. Средняя цена горячего завтрака, по подсчётам общественников, составляет 40 - 45 рублей.

Добавим, что участники конкурса получили приглашение от Псковского филиала Российской академии туризма пройти дополнительные курсы повышения квалификации по организации питания детей в образовательных учреждениях.

Партийный проект «Единой России» «Крепкая семья» направлен на укрепление института семьи и семейных ценностей. Безусловный приоритет – создание условий для благополучного детства, формирование и реализация программы мероприятий «Десятилетия детства». Кроме того, уделяется особое внимание поддержке молодых семей, семей с детьми, реализации демографических инициатив президента РФ. Под контролем партпроекта и сокращение масштабов сиротства в стране. Так, оказывается содействие семейному устройству детей-сирот и помощь семьям, в которых возникла угроза утраты родительского попечения над детьми, ранее являвшихся сиротами.