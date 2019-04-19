Общество

Лучших чтецов и исполнителей военной песни определили в псковской Академии ФСИН

Участниками городского конкурса чтецов и исполнителей военной песни, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, стали представители средних общеобразовательных школ Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в вузе.

В состав жюри конкурса, организованном Псковским филиалом академии совместно с Комитетом по образованию Псковской области, вошли заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Игорь Прокофьев, заместитель начальника Псковского филиала академии по кадрам Дмитрий Алексеев, член совета ветеранов Псковского филиала академии генерал-майор Владимир Киреев, председатель регионального отделения «Российского движения школьников» Евграф Николаев.

Первое место в номинации «Художественное слово» жюри присудило ученице 8 класса лицея «Развитие» Марии Ароновой.

В номинации «Военная песня с инструментальным сопровождением» победил коллектив 7–8 классов Псковского естественно-математического лицея № 20.

По итогам конкурса лучшим исполнителем песни военных лет стала ученица 8 класса Погранично-таможенно-правового лицея Анастасия Алексеева.

Дипломом «За лучший вокал» награждена ученица 10 класса средней общеобразовательной школы № 47 города Пскова Рамина Березовская.

Отметим, что городской конкурс чтецов и исполнителей военной песни в Псковском филиале академии проходит пятый год подряд. Впервые он состоялся в 2015 году. Мероприятие так понравилось всем его участникам, что они высказали пожелание, чтобы конкурс стал ежегодным.