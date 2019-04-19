Общество

В Пскове подвели итоги VI Форума социально ориентированных НКО

В Пскове подвели итоги VI Форума социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на церемонии закрытия форума участники инициировали создание редакционной группы, которая займется официальным оформлением всех идей и проектов, которые были озвучены и разработаны в течение дня.

В работе площадки «Сохранение исторической памяти» приняли участие представители Общественной палаты из Великого Новгорода. По итогам дня было подписано два соглашения: о сотрудничестве и о намерении по созданию Общественных палат Северо-Западного федерального округа.

На завершающем этапе форума представители каждой площадки выступили с кратким докладом о том, какие предложения были высказаны на секциях.

Так, участники секции «Культурная среда» во время работы в творческой лаборатории пришли к выводу, что главный способ сохранить культуру в селах и деревнях - это ежедневная творческая деятельность, которая не только сплотит жителей, но и, возможно, привлечет туристов. Концертный зал, библиотека, каворкинг центр, кинотеатр - все это должно концентрироваться в одном месте - именно так, по мнению участников секции, должны выглядеть дома культуры в маленьких населенных пунктах.

Также на торжественном мероприятии участникам форума показали видеоролик, снятый в течение дня, чтобы участники всех площадок могли окунуться в атмосферу и других секций, на которых не смогли побывать.