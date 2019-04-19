Общество

Финал конкурса «Лидер года»: Как это было

В Пскове состоялся финал первого регионального кадрового проекта «Лидер Года». Корреспондент Псковской Ленты Новостей лично побывал на этом заключительном мероприятии и рассказывает, как это было.

Друг о друга трутся костюмы, вечерние платья, рубашки, блузки. Одетые в них люди создают гул оживленного общения. Пока гардероб - в эпицентре суеты, за стеной, в фойе, обстановку гармонизирует кавер-музыка. Псковский коллектив «Drum&Jazz», выигравший в прошлом году контракт с Universal Music, играет «Монеточку», «Каждый раз».

Псковская кавер-группа «Drum&Jazz»

Так 18 апреля в 19.00 встречает несколько сотен гостей Псковский драмтеатр. Вот-вот здесь начнется финал конкурса «Лидер года», где в формате TED-конференции 10 участников должны представить презентации социальных проектов. На каждую презентацию - 5 минут. Победители смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Напомним, регистрация участников началась еще в феврале. Набралось 308 анкет. Многие из тех, кто подал заявку, являются членами «Команды 2018». Когда закончился отбор - лишь 33 человек допустили к предзащите проектов, в ходе которой в финал вышли 10. «Лидер года» - первый кадровый проект Псковской области, организованный по инициативе губернатора Михаила Ведерникова. Примечательно, что президент РФ Владимир Путин запустил аналогичный проект - «Лидеры России» - осенью 2017 года, и в марте 2019 года этот конкурс завершился уже во 2-й раз.

Итак, в большом зрительском зале запускают презентацию проекта. Гаснет свет.

«Добрый вечер, друзья! - доносится со сцены. - Приветствуем вас на «Лидере года»! Сейчас мы увидим выступления финалистов, из которых лишь 5 станут победителями, лучшими из лучших. Этих настоящих лидеров определит экспертный совет. Сегодня среди наших зрителей - и губернатор Псковской области Михаил Ведерников».

Археология и цифровое телевидение

«Итак, теперь, когда жюри представлено, начинаем «Лидер года»! Поехали!», - восклицает ведущий.

На экране - 30-секундный ролик об участнике, выступающем первым: директоре одной из псковских фирм, руководителе проектов, связанных с детским, подростковым и семейным досугом, Павле Оберемко.

«Добрый вечер, - выходит Павел. - Прежде, чем представить проект, представьте… Приезжает к вам друг, и вы ведете его в наш исторический центр, показать исторические древности. А, чтобы что-то рассказать, - вспоминаете историю, за 5-й класс. В итоге друг уезжает и помнит только Кремль и цифру 1100. А как же сделать так, чтобы наша история запомнилась гостю города?».

На экране - изображение киноперсонажа-археолога Индианы Джонса. Проект Павла - интерактивный парк-музей «Расцвет Ганзы 15 - 17 веков» - предполагает, что в Пскове, на улице Гоголя, появится имитация реального археологического раскопа древнего поселения. Планируется, что посетители смогут там обучиться раскопу и участвовать в нем.

После аплодисментов и традиционной 30-секундной презентации следующего участника на сцену выходит техник группы по расчетам с юридическими лицами, студентка Анастасия Николаева и просит поднять руку тех, у кого есть телевизор. Лес рук.

«Ожидаемый результат. Телевизор - неотъемлемая часть нашей жизни. В Псковской области сейчас переходят с аналогового телевизионного вещания на цифровое. Однако 30 процентов населения региона - сельские жители и люди предпенсионного, пенсионного возрастов. Таким - нужна помощь в переходе на цифру. А как же помочь…?».

Анастасия предлагает привлекать и обучать волонтеров, чтобы они в муниципалитетах помогали подключать и настраивать оборудование для цифрового телевидения.

Развитие Порховского района и экология

А перед залом уже новый финалист - депутат Порховского районного Собрания Михаил Васильев, с темой «Разработка концепции развития сельских территорий Порховского района».

«Многие говорят, что село - это грязь, бесперспективность. Некоторые сравнивают мой проект с полетом в космос. Мол, настолько он сложен в реализации. Но раз в космосе мы - первые, то и моя задача нам под силу…», - отмечает Михаил.

Проект Михаила построен на анализе ситуации в Порховском районе и направлен на социальное и экономическое развитие муниципалитета, с помощью предприятий и социальных объектов.

Следующий выступающий - студент ПсковГУ Владислав Горовой.

«Представьте, что вы в комнате, наполненной мусором. Насколько комфортно в ней находиться? Насколько быстро вам захочется оттуда уйти? В отличие от комнаты, покинуть свой город нам будет не так легко. В Пскове - несанкционированные свалки, мусор в парках. Все это - следствие низкой экологической культуры жителей…», - уверяет Владислав.

Его тема - «Повышение уровня экологической культуры у подрастающего поколения». Проект ориентирован на то, чтобы привить экологическую культуру учащимся псковских школ.

Произведения для слепых и мнение судей

И замыкает первую пятерку претендентов на победу сотрудница областной телерадиокомпании Нина Витковская.

«Чтобы перейти к презентации проекта, предлагаю вам на 3 минуты закрыть глаза, - просит Нина. - Вы не будете видеть всего 3 минуты, а несколько тысяч жителей области не смогут видеть никогда. В таком состоянии вы можете насладиться произведениями псковских поэтов, писателей? А познакомиться с театральными постановками? - нет!».

Ее проект «Звучи» предполагает, что произведения псковских поэтов и писателей, театральные постановки станут доступны для незрячих людей. Нина демонстрирует судьям специальное устройство, через которое можно слушать произведения. В устройство вставляется специальная флешка, где будут все необходимые звукозаписи.

Нина заканчивает выступление - ведущий объявляет своеобразный антракт и общается с экспертным советом. Так, зал узнает, что для руководителя аппарата администрации Псковской области Сергея Дмитриева настоящий лидер - кто берет на себя ответственность и находит выход из любой проблемы. Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина считает, что для привлечения новых кадров в регион ПсковГУ должен работать только с лучшими образовательными программами. Начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская уверена, что все участники «Лидера года» найдут свое место: управление следит за ними, рекомендует их. А проректор по стратегическому развитию ПсковГУ и член Общественной палаты области Инна Андреянова убеждена, что лидерами не только рождаются, но и, когда сильная самомотивация, - становятся.

Коворкинг-библиотека, школа для самовыражения и 3D-туры

После передышки ведущий зовет следующего финалиста - библиотекаря Татьяну Николаеву.

«Я работаю в библиотеке 13 лет. А давно ли вы посещали библиотеки? Эпоха библиотек уходит, поэтому пропаганда книги не должна оставаться единственной их задачей. Многие говорят, что у меня ничего не получится, и я сумасшедшая. Парирую. Я не сумасшедшая, а просто иногда ударяюсь головой о стеллажи с книгами…», - шутит Татьяна.

Она считает, что библиотека должна выступать центром притяжения населения и предлагает создание коворкинг-центра на базе сельской библиотеки. Претендентка объясняет, что данный проект заставит людей участвовать в культурной и просветительской жизни села.

После этой презентации на сцену выходит замдиректора по учебно-воспитательной работе псковской школы № 17 Татьяна Михайлова.

«Мы все когда-то были школьниками. Цель моего проекта «Школа - территория успеха», который будет реализовываться, где я работаю, - создать условия для самовыражения, развития личностного потенциала педагогов и учащихся», - отмечает Татьяна Михайлова.

Она показывает зрителям ролик школьной тематики, а также зачитывает слова философов. Спустя отведенное время замдиректора сменяет системный архитектор проектов одного из операторов мобильной связи Максим Ильичев.

«После слов предыдущего оратора хочется говорить только о прекрасном. О высоких технологиях, - констатирует Максим. - Когда прошлым летом ко мне приехали неместные друзья, чтобы посмотреть достопримечательности, - то рассказали о 3D-туре на сайте Пушкиногорского заповедника. Поэтому сразу решили, что туда поедут. Больше таких 3D-туров нигде у нас не было. А, по статистике, в места, по которым есть 3D-туры, люди едут чаще…».

Проект системного архитектора - «Концепция выставочного стенда Псковской области на Днях Псковской области в Москве». С помощью этого проекта претендент надеется привлечь больше внимания к объектам культурного наследия региона, увеличить число туристов, желающих посетить область.

Центр по «западающим в душу» местам и гастро-шоу

После системного архитектора к зрителям выходит советник первого заместителя губернатора Псковской области Ирина Иванова.

«Не секрет, что туристический поток в нашу область растет с каждым годом. В прошлом году в нашем городе побывало около миллиона туристов, - отмечает Ирина. - Но представьте, что вы впервые планируете посетить Псков. Да, вы увидите основные достопримечательности, но не увидите мест, которые западают в душу. Например, где можно встретить закат…».

Проект Ирины - создание информационно-туристского центра «Псковский дом», самоокупаемого за счет сувениров. После - на сцене появляется последний участник финала, руководитель по развитию интернациональных проектов одного из операторов мобильной связи Виталий Рахманов.

«Буду оригинален. Поэтому тема, о которой сейчас поговорим - туризм, - иронизирует Виталий. - Что можно сделать, чтобы люди хотели ехать в Псковскую область? - развивать то, в чем мы хороши. Но ради помидора никто сюда не поедет. Однако, если с ним поработать, - получится знаменитый холодный томатный суп гаспачо!».

К членам экспертного совета выносят гастрономические деликатесы. Виталий хочет организовать и провести в Москве гастро-шоу «Псковская слобода», в рамках Дней Псковской области.

Губернатор объявляет победителей

Итак, последний финалист уходит за кулисы. Жюри удаляется, чтобы выбрать победителей. А на сцену выходит певица из Санкт-Петербурга, финалистка шоу «Голос» (Турция) «Murana» и дарит зрителям несколько песен.

Когда возвращаются судьи - загорается общий свет. Чтобы объявить лучших, на сцену выходит Михаил Ведерников. Его окружает 40 человек, финалистов и полуфиналистов проекта.

«Дорогие друзья, все получилось круто! Давайте друг другу поаплодируем, - просит губернатор. - Хочу сказать, что победители - это все 300 участников конкурса. Вы победили: вы приложили усилия и приняли вызов. После проекта вы будете другими людьми. Теперь у вас новый опыт, новые знания, новые коммуникации. Это во всем будет помогать. Проект реализовывался в Псковской области. Не обошлось без шероховатостей, но не будем никого винить. Надеюсь, этот конкурс будет ежегодным».

Михаил Ведерников называет победителей. Ими стали: предлагающая создать на базе сельской библиотеки коворкинг-центр Татьяна Николаева; презентующая проект, позволяющий незрячим людям наслаждаться произведениями псковских поэтов и писателей, Нина Витковская; желающий экономически и социально развивать территорию Порховского района Михаил Васильев; выступивший c планом провести в честь Псковской области гастро-шоу в Москве Виталий Рахманов; подготовивший проект по имитации археологического раскопа Павел Оберемко.

И тут - вдохновляющая на свершения музыка. Финалисты и полуфиналисты получают по грамоте и спонсорскому подарку. Их засыпает блестками и аплодисментами.

«Конечно, всем этим ребятам вовсе необязательно идти работать в администрацию, но среди них я уже присмотрел пару кадров. До новых встреч, друзья. До следующего раза!», - заключает губернатор.

Алексей Назаров