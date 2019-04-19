Общество

Турчак призвал органы госвласти следить за соблюдением законодательства в части установления тарифов за обращение с ТКО

Секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, выступая на Всероссийском экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна», призвал органы государственной власти субъектов РФ следить за соблюдением законодательства в части установления тарифов за обращения с ТКО, сообщили ПЛН в пресс-службе партии.

«Активистам партийного проекта «Чистая страна» удалось вскрыть мошеннические схемы – в частности, когда региональные операторы вписывают в платежные квитанции двойную оплату за вывоз и утилизацию отходов. Это недопустимо, и мы активно с этим боремся. Информация по выявленным активистами случаям передана в Генеральную прокуратуру, которая тщательно изучит все обстоятельства. Предлагаю органам власти провести проверку того, как наши регионы соблюдают законодательство в части установления тарифов за обращение с отходами», - сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что президент России поставил масштабную задачу – создать современную систему сбора, переработки и утилизации отходов, согласно которой важно добиться переработки отходов, а не отправлять их на захоронение. «В переработке должно быть задействовано более половины всего объема ТКО. Выявленные свалки должны быть ликвидированы, должна быть создана эффективная система по безопасной утилизации опасных отходов. На каждой контейнерной площадке, в торговых центрах, в офисных и административных зданиях должен быть предусмотрен специализированный контейнер для сбора опасных отходов и отправки на предприятия по безопасной утилизации отходов», - подчеркнул Андрей Турчак, добавив, что на активистах партпроекта «Чистая страна» возложена большая ответственность, потому что, работая на местах они видят реальную картину реформы обращения с ТКО.

По словам Андрея Турчака, главам регионов необходимо скорректировать территориальные схемы в области обращения с отходами, «чтобы в них основными пунктами были не полигоны и свалки, а реальные перерабатывающие предприятия».

Отдельное внимание секретарь Генсовета обратил на тему опасных отходов. Он уточнил, что необходимо на законодательном уровне создать нужную инфраструктуру для их утилизации. «Так ли легко сейчас гражданам выбросить градусник или батарейку в отдельный контейнер? Созданы ли для этого необходимые условия? В итоге большинство таких отходов – не по вине граждан – оказываются в общей куче мусора и попадают на те же свалки или полигоны, где им не место. Этот вопрос необходимо решить, наконец, на законодательном уровне и создать всю нужную инфраструктуру», - подчеркнул он.

Также секретарь Генсовета подчеркнул, что для разрешения проблемных вопросов безусловно необходима помощь общественности. «С людьми надо разговаривать, надо вести диалог, прислушиваться к их пожеланиям и требованиям, должна быть постоянная обратная связь. Совершенно недопустимо, когда местные и региональные власти игнорируют пожелания граждан по улучшению экологической ситуации там, где они живут. Если люди вдруг выходят на протест против очередного мусорного объекта – значит, власть и инвесторы плохо поработали с гражданами, не прислушались к их мнению, не смогли выработать компромиссного решения», - заключил он.

19 апреля в Челябинске проходит первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна». Работа форума организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.