Общество

«День открытых дверей» прошел в исправительной колонии в Псковской области

В пятницу, 19 апреля, в исправительной колонии №5 УФСИН России по Псковской области, состоялся «День открытых дверей», в рамках которого отбывающих наказание в учреждении смогли навестить близкие родственники. Мероприятие проходило под руководством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Игоря Кучмука и начальника отделения воспитательной и социальной работы с осужденными Вячеслава Иванова.

Как сообщили ПЛН в пресс-службе УФСИН России по Псковской области, по плану «праздничного дня», для прибывших гостей, была проведена экскурсия по территории учреждения, вниманию родственников были представлены банно-прачечный комбинат, медицинская часть, отряд № 5, ставший лучшим отрядом учреждения за первый квартал 2019 года, а также церковь, столовая для спецконтингента и библиотека.

«После экскурсии близкие встретились с осужденными и смогли, после длительной разлуки, обнять друг друга, рассказать всё то, что накопилось за это время, а затем вместе продолжили беседу за чаепитием.

Главной целью «Дня открытых дверей» является восстановление социально-полезных связей и социализации осужденных, а так же формирование объективного мнения об условиях отбывания наказания в исправительном учреждении.

В завершение мероприятия, приглашенным лицам была предоставлена возможность задать интересующие вопросы руководству учреждения и сотрудникам УФСИН России по Псковской области.

Стоит отметить, что со стороны родственников были высказаны теплые пожелания в адрес учреждения и сотрудников, организовавших это, очень важное для них, мероприятие», - сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.