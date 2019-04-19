Общество

В Великих Луках обсудили меры защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних

В Великих Луках на семинаре – совещании обсуждены вопросы обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Как сообщили ПЛН в пресс-службе УМВД России по Псковской области, совещание прошло в администрации города Великие Луки. В нем приняли участие руководители областного УМВД, территориальных органов внутренних дел на районном уровне, представители субъектов профилактики и ряда заинтересованных ведомств региона.

Открыл встречу начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Юрий Инстранкин. В связи с Днем образования юридической службы МВД России Юрий Николаевич вручил Почетные грамоты ведущим юрисконсультам ОМВД России по городу Великие Луки и МО МВД России «Великолукский».

В своем выступлении начальник Управления дал оценку криминогенной ситуации, складывающейся в подростковой среде, и проанализировал практику организации профилактической работы среди несовершеннолетних.

Глава города Великие Луки Николай Козловский рассказал о деятельности городской комиссии по делам несовершеннолетних. Отмечалось, что немало делается для привлечения подростков к участию в различных кружках, секциях, волонтерских акциях. Николай Николаевич подчеркнул, что необходимую поддержку в этом направлении оказывают сотрудники ОМВД России по городу Великие Луки.

На совещании рассматривался вклад различных субъектов профилактики области в работу по обеспечению защиты прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних. Говорилось, что обращают на себя внимание кражи мобильных телефонов в образовательных учреждениях. Вызывают беспокойство факты самовольных уходов несовершеннолетних из дома и социальных учреждений.

Заместитель председателя комитета по образованию Псковской области Сергей Николаев остановился на немаловажной теме проведения индивидуальной профилактики в системе образования как элементе межведомственного взаимодействия. В свою очередь, заместитель начальника отдела – начальник отделения по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Зорина поделилась опытом работы по выявлению и пресечению негативных проявлений, связанных с функционированием деструктивных групп в социальных сетях. Мониторинг различных интернет-сайтов свидетельствует о наличии значительного массива информации, способной оказать пагубное влияние на сознание подростков.

Начальник Управления социальной защиты города Великие Луки Галина Маломоркина отметила важную роль межведомственного взаимодействия в работе с детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации. Галина Сергеевна сообщила, что установлен тесный контакт с инспекторами ПДН. Организовываются лекции в учебных заведениях, осуществляются совместные профилактические рейды.

Начальник ОМВД России по городу Великие Луки полковник полиции Дмитрий Кислицин говорил, в частности, об укреплении взаимодействия с органами опеки и образования, обмене информацией с прокуратурой города и Следственным комитетом. На заседании выступили также представители прокуратуры области, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова и другие ответственные лица.