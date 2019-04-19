Общество

В Пскове прошли мероприятия, посвященные чествованию детей Великой Отечественной войны

19 апреля в Пскове у памятника партизанскому движению на Псковщине, действовавшему в годы Великой Отечественной войны, прошли мероприятия по чествованию участников тех страшных дней трехлетнего оккупационного периода с 1941 по 1944 годы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

По поручению председателя Следственного комитета России в мероприятии приняла участие руководитель управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета России Евгения Минаева.

На торжественном мероприятии также присутствовали узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, руководство и личный состав следственного управления Следственного комитета России по Псковской области, учащиеся многопрофильного лицея №4 Пскова, а также другие гости. Встречу открыл руководитель регионального следственного управления Петр Крупеня коротким экскурсом в историю о формировании партизанского движения на Псковщине, оказываемом сопротивлении гитлеровцам и нанесении огромного урона врагу.

С приветственным словом к присутствующим обратилась Евгения Минаева, которая напомнила школьникам о действовавшем в годы Великой Отечественной войны распоряжении об организации партизанского движения, в которое входили в том числе дети, чей подвиг был незаслуженно недооценен, пожелала ребятам мирного неба над головой, успешного окончания школы и самореализации, а также поблагодарила гостей элегантного возраста за сохранение истории и патриотическое воспитание новых поколений. Затем своими воспоминаниями поделились дети войны, потерявшие детство в заключении, на производстве и под обстрелами в блокадном Ленинграде. Церемония завершилась возложением цветов к мемориалу.

Общение со старшим поколением продолжилось в стенах Псковского музея во время совместного просмотра экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны».

Затем Евгения Минаева навестила под Псковом участника партизанского движения Веру Астахову, которая в юные годы внесла значительный вклад в победу над фашистской Германией, вступив в 16-летнем возрасте в партизанский отряд, действовавший на оккупированной территории Ленинградской области (сейчас согласно административно-территориальному делению – Псковская область), в котором сражалась в должности бойца вплоть до освобождения этой территории. Вера Астахова родилась и проживала под Псковом. Внезапное нападение Германии на СССР ранним утром 22 июня 1941 года застало советские войска врасплох и напрямую коснулось ее семьи – в Гродно проходил службу ее родной брат. Уже 9 июля 1941 года немцы вошли в Псков, который фактически стал для них опорным тыловым районом на пути к Ленинграду. К тому времени 14-летняя Вера вместе с другими жителями Псковщины была отправлена фашистами работать на торфоразработках. Жить приходилось в бараках в ужаснейших санитарных условиях. 20 сентября 1943 года, узнав, что немцы собираются отправлять работников в Германию, приняла верное решение бежать. Под летящие вслед пули польских конвоиров маленькой Вере удалось убежать, и уже 5 октября 1943 года она вступила в ряды партизан, где состояла в должности бойца вплоть до 19 марта 1944 года. Жить приходилась в шалашах, а с наступлением морозов – в сырых землянках.

Вера Астахова в свои юные годы занималась разведывательно-диверсионной деятельностью в тылу врага. Каждый из таких боевых выходов мог продолжаться не один день, а контакт с противником нередко заканчивался боестолкновением. Тем не менее основной задачей группы был подрыв железнодорожных путей, по которым шли немецкие транспортные эшелоны с боеприпасами и провизией для взятия Ленинграда. Количество таких боевых выходов она уже не помнит. Они были постоянно, пока в последний такой выход она не получила ранение. В тот день их группа должна была осуществить подрыв железной дороги. Будучи обнаруженными, они продолжали выполнять поставленную задачу под шквальным огнем противника. Задача осложнилась отсутствием у каждого участника боевой группы элементарного источника открытого огня, которым требовалось воспламенить фитиль. В результате она, выполнив в порядке очередности свою часть боевой задачи, не успела отбежать на безопасное расстояние и от взрыва была серьезно ранена. Боевые товарищи сумели унести раненую Веру с места боестолкновения. Дальше был полевой госпиталь, а вскоре освобождение Пскова.

От имени председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина Вере Астаховой, которая, будучи подростком, внесла существенный вклад в освобождение Псковщины от немецко-фашистских захватчиков и снятие блокады Ленинграда, вручена медаль Следственного комитета России «Доблесть и отвага».