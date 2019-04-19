Общество

Сотрудники и студенты ВЛГАФК провели субботник на набережной реки Ловать

В Великих Луках продолжает месячник по благоустройству города. Сотрудники и студенты ВЛГАФК организовали субботник на набережной реки Ловать.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в академии, более 60 человек вооружившихся метлами, граблями и специальными пакетами для мусора вышли на уборку территории, среди них активное участие в данном мероприятии принял депутат Великолукской городской думы Дмитрий Белюков.



Помимо уборки территории академии, под шефство были взяты участки городской территории общего пользования, прилегающие к стадиону по улице Клевцова, придорожные газоны на Краснофлотской набережной, откос от Станции переливания крови до маслосырбазы, территория возле построек по улице Сибирцева, прибрежная зона реки Ловать от плотины до Центрального моста.



В ходе благоустройства были выполнены следующие виды работ: очистка территории и придорожных газонов от мусора и листьев, сучьев, сухой травы, уборка несанкционированных свалок и навалов мусора; очистка берега от пластиковых бутылок, стаканов, пакетов. Весь мусор был сложен в пакеты и вывезен.