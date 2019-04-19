Общество

Псковские коммунисты провели традиционный Ленинский субботник

20 апреля в Пскове состоялся традиционный Ленинский коммунистический субботник. Коммунисты и их сторонники, во главе с членом ЦК КПРФ, первым секретарем Псковского обкома КПРФ Петром Алексеенко, собрались у мемориального Дома-музея В. Ленина «Домика «Искры», чтобы, как обычно в это весеннее время, привести территорию музея в надлежащий порядок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского ОК КПРФ.

По традиции собралось несколько десятков человек: многие коммунисты пришли с членами своих семей. Убрали прошлогоднюю опавшую листву, взрыхлили цветочные клумбы, спилили сухие ветки с деревьев. На субботник специально привезли ростовую фигуру Владимира Ленина, которая обычно стоит в холле Псковского областного отделения КПРФ.

Напомним, что первый Всероссийский субботник состоялся 1 мая 1920 года, в котором принял участие Владимир Ленин. С 1970 года Всесоюзные ленинские коммунистические субботники начали проводиться постоянно.

Сегодня для псковских коммунистов проведение субботников — добрая традиция, которая помогает укрепить коллективный дух. Не забыта славная традиция советской эпохи – весной наводить чистоту и порядок не только у себя дома, но и в дорогих, памятных каждому коммунисту местах, связанных с именем вождя пролетариата. С полным единодушием и энтузиазмом коммунисты Пскова поработали на славу.