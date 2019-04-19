Общество

В Пскове умер ветеран Великой Отечественной войны Григорий Николаев

19 апреля на 94 году жизни скончался Григорий Николаев, ветеран Великой Отечественной войны. С 1956 по 1963 год Григорий Николаев работал секретарем Дновского райкома КПСС; с 1963 по 1967 год - председателем комитета народного контроля Псковского района; с 1967 по 1979 год - председатель Бежаницкого исполнительного комитета районного Совета Депутатов трудящихся; с 1979 по 1986 год - председатель Обкома профсоза работников культуры Псковской области.

Григорий Николаев награжден 15 медалями СССР, в то числе: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За боевые заслуги», «Ветеран труда», «За доблестный труд», двумя орденами «Знак почета».

Похороны состоятся 21 апреля в 12-00 часов на кладбище Орлецы-2.