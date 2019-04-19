Общество

Псковское МЧС: С 20 апреля по области ожидается чрезвычайная пожарная опасность

С 20 апреля по Псковской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность: 5 класс по региональной шкале. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

В связи с этим жителей и гостей Псковской области просят быть особо внимательными и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности, а именно: не жечь мусор на своих садовых и дачных участках, не подвергать опасности свою жизнь и жизни своих близких, не подвергать опасности населенные пункты, беречь имущество и свое здоровье. Псковское МЧС информирует родителей: не оставляйте без присмотра детей, чтобы детская шалость не превратилась в большой пожар, и обращает внимание всех, находящихся в это время на отдыхе, на соблюдение правил пожарной безопасности, а именно: быть осторожными при обращении со спичками, сигаретами и другими огнеопасными предметами.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.