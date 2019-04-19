Общество

В Пскове прошла выставка ретро-автомобилей

Сегодня, 20 апреля, на территории Псковского района в деревне Моглино состоялось торжественное открытие клуба любителей ретро-машин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

На одной площадке собрались коллекционеры ретро техники из Пскова и Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Старой Руссы, Ростова, Великого Новгорода.

Любители ретро стиля представили свои экспонаты на выставке. Оценивали автомобили профессиональное жюри по 10-и критериям: состояние кузова и салона, оригинальность в год, стекла, подкапотное пространство, диски, шины и другое.

Гости мероприятия смогли не только посмотреть на технику, сделать фотографии, но и посидеть за рулем раритетных машин и отдать свой голос за любое понравившееся авто. Все представленные экспонаты находятся в рабочем состоянии.

От имени городских властей участников ретро-клуба и гостей праздника поприветствовал и.п. главы Пскова Сергей Гаврилов. Он отметил, что еще несколько десятилетий назад такие машины можно было увидеть на улицах, а сегодня это уже часть прошлого. Сергей Гаврилов подчеркнул, что, благодаря коллекционерам ретро-автомобилей, которые отдают много сил и материальных затрат - раритетные машины выглядят презентабельно и находятся все в рабочем состоянии. Кроме того, Сергей Гаврилов подчеркнул, что представители ретро-машин выполняют большую задачу - приобщают широкие слои населения к культурным ценностям, знакомят с историей отечественного автостроения.

Сергей Гаврилов пожелал участникам ретроклуба новых интересных находок, ярких проектов и успешной реализации намеченных планов, а гостям праздника пожелал хорошего настроения и эстетического удовольствия, и выразил уверенность в том, что клуб станет местом встречи единомышленников, умеющих восстанавливать раритетные предметы.

Руководитель Псковской региональной общественной организации ретролюбителей «Псковский ретроклуб» Алексей Букреев подчеркнул, что «Псковский ретро-клуб» - это объединенная команда единомышленников и друзей с общими интересами с целью популяризации ретродвижения, воспитания молодежи в духе патриотизма и уважения Родины, достижение должного уважения к ретролюбителям, которые восстанавливают, хранят и обслуживают ретро-технику и предметы.

В рамках мероприятия новым участникам клуба были вручены членские билеты.

После официальной части участники ретро-клуба на своих автомобилях совершили ретропробег до монумента «В память о Ледовом побоище» на горе Соколиха.