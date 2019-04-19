Общество

Псковский Красный Крест подвел итоги работы за год

В Пскове прошло очередное заседание президиума регионального отделения Российского Красного Креста, на котором были обсуждены итоги деятельности за 2018 год.

Как сообщили ПЛН в Красном Кресте, выступающие отметили, что прошедший год стал для регионального отделения неоднозначным: «это было время преодоления трудностей и вместе с тем время новых достижений и успехов в деле милосердия и гуманизма».

«Каждый день кропотливой работы сотрудников и добровольцев Красного Креста – это луч надежды для тех, кто нуждается в помощи. Это не просто работа. Это – миссия. Миссия беззаветного служения людям, ценностям милосердия и гуманизма. Миссия добра и любви. Благодаря совместной работе в 2018 году было реализовано 12 различных проектов и программ, проделана масштабная работа по всем направлениям деятельности. Среди них поддержка наиболее уязвимых групп населения, деятельность по профилактике социально значимых заболеваний, постоянная забота о детях и пожилых людях. Более 48,1 тыс. человек стали подопечными Псковского Красного Креста и получили различные виды поддержки. Существенной помощью нуждающимся стало распределение 40 тонн продовольствия.

На реализацию социально – значимых программ и проектов было затрачено 24,4 млн. рублей, в том числе распределено товарно-материальных ценностей на сумму 9,1 млн. рублей.

Особое внимание члены президиума обратили итогам проектов помощи пожилым людям, таким как «Центр помощи и досуга для пожилых людей – детей войны» и «Амбулаторная служба ухода и помощи пожилым людям, пострадавшим от национал-социализма, проживающим в г. Пскове», направленных на улучшение качества жизни пожилых людей и организации их досуга. Участники заседания отметили возросшую активность пожилых людей в деятельности, организованной в рамках этих проектов, что позволяет реализовать людям преклонного возраста жизненный опыт, таланты и восполнить дефицит общения.

Совместными усилиями благотворителей, сотрудников и волонтеров в 2018 году региональное отделение РКК старалось сохранить максимум достоинства и благополучия в жизни не только пожилых людей, но и детей из малоимущих и неблагополучных семей. В рамках программ «Социальная защита детей» и «Клуб завтраков» были приложены огромные усилия, чтобы каждый день для подопечных Красного Креста был счастливым и наполненным. 370 детей в течение года ежедневно получали бесплатные горячие обеды и завтраки, всего за год было предоставлено 26,8 тыс. обедов и 26,1 тыс. завтраков.

Президиум отметил, что особым вкладом в программу помощи псковичам стало сотрудничество Псковского Красного Креста с благотворительным фондом «Фонд продовольствия «Русь». Благодаря этому сотрудничеству Псковский Красный Крест в 2018 году передал почти 40 тонн продовольствия для нуждающегося населения Псковской области.

Высокую оценку президиума заслужила работа регионального отделения РКК по проектам раннего выявления туберкулеза в регионе и роль мероприятий, проводимых Псковским Красным Крестом в предотвращении экспансии туберкулеза в Псковской области.

На заседании были рассмотрены итоги областного конкурса детского плаката «Быть здоровым это стильно!», состоявшегося в рамках социального проекта «Здоровым быть стильно!», и утвердил результаты смотра – конкурса детских и юношеских работ.

Завершая заседание Президиума, Петр Василевский отметил, что в 2019 году предстоит большая и кропотливая работа по сохранению действующих программ и проектов. Среди них программы, направленные на охрану здоровья и улучшение качества жизни населения Псковской области. Особое место в работе займет решение проблем воспитания и развития детей и подростков, забота о пожилых людях.

Для работы в условиях современной действительности Псковскому Красному Кресту необходима надежная поддержка со стороны частных лиц, фондов и организаций. Социальное партнерство позволило бы отделению Красного Креста строить планы и реализовывать больше идей и новых проектов на благо обездоленных псковичей. Именно поэтому Псковский Красный Крест нуждается в особом внимании и помощи, как со стороны органов власти, так и бизнес-сообщества и призывает всех присоединиться к благородной миссии Красного Креста», - сообщили в РКК.