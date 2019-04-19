Общество

Иван Цецерский поздравил коллег с Днем местного самоуправления

Глава Пскова Иван Цецерский поздравил ветеранов муниципальной службы, депутатов Псковской городской Думы, работников органов местного самоуправления города Пскова с праздником, отмечаемым 21 апреля.

«Сегодня в нашей стране отмечается День местного самоуправления. Местное самоуправление – одна из основ конституционного строя РФ, важнейший элемент демократии гражданского общества, предоставляющий населению право самостоятельно решать вопросы местного значения, управлять муниципальной собственностью, исходя из интересов жителей с учётом исторических и других местных традиций.

Сегодня органы местного самоуправления – это важная и значимая составляющая управления государства. Они наделены особыми полномочиями, которые должны осуществлять в целях улучшения жизни всего населения. Но и ответственность на них возложена огромная. Учитывая всё это, а также широту и многообразие вопросов, которые приходится решать, целесообразно вести речь о мастерстве и квалификации работников органов местного самоуправления. Они должны быть профессиональнограмотными, добросовестно и честно выполнять свои обязанности, не быть равнодушными к окружающим, понимать высокий уровень своей ответственности, уметь находить общий язык с разными людьми, оставаться спокойными и выдержанными в любой ситуации.

Работа с людьми – это всегда тяжёлый, а порой и неблагодарный труд. От эффективности и качества работы, нашей активности зависит то, как будет развиваться наш город, уровень жизни людей, благополучие каждого. Очень важно вовлекать горожан в решение вопросов местного значения, делать все, чтобы принятый правовой акт улучшал положение прав и свобод человека и гражданина.

В органах местного самоуправления города Пскова налажен диалог с псковичами, активно поддерживаются рациональные предложения, а конструктивная критика помогает улучшать работу по отдельным направлениям повышать ответственность должностных лиц.

Псков готовится к 39-м Международным Ганзейским дням. Это событие станет итогом качества и эффективности взаимодействия органов местного самоуправления города и горожан при подготовке и проведению общегородского мероприятия.

Кроме этого, Псков активно включился в реализацию национальных проектов определенных «майскими» указами Президента РФ. Без общественного участия в нашем городе реализовать программы на должном уровне с достижением установленных показателей будет крайне затруднительно. Рассчитываю на поддержку и активную роль в этом псковичей.

Поздравляю всех, кто причастен к решению вопросов местного значения, с Днем местного самоуправления! Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия, мира и согласия, новых успехов в дальнейшем укреплении местного самоуправления на благо развития нашего любимого Пскова», - говорится в поздравлении Ивана Цецерского.