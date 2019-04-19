Общество

Названа опасность поздних родов для российской демографии

Российские женщины все чаще стремятся родить первенца после 30 лет, что отрицательно сказывается на демографической ситуации в стране. Об этом директор НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова Геннадий Сухих рассказал «Вечерней Москве».

По его словам, россиянки повторяют европеек и американок: получают одно или два высших образования, делают карьеру и только потом задумываются о продолжении рода.

Сухих пояснил, что это накладывается на демографический кризис 1990-х годов, когда детей рожали мало. По данным Росстата, в 2018 году рождаемость в России уменьшилась более чем на 5 процентов.

Эксперт отметил, что положение может исправить увеличение материнского капитала за первого ребенка, если мать моложе 25 лет, передает «Лента.Ру».