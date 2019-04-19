Общество

МВД предложило запретить социальную реабилитацию наркоманов в организациях без лицензии

МВД считает нужным прекратить разделять реабилитацию больных наркоманией на социальную и медицинскую. Как сообщает «Коммерсант», министерство предложило проводить реабилитацию только в лицензированных медицинских организациях. Соответствующий пакет законопроектов опубликован на портале нормативных правовых актов.

Всего МВД представило три проекта закона. Они направлены «на переход к государственному регулированию деятельности в сфере реабилитации … больных наркоманией». Законопроектами предлагается ввести общее понятие «реабилитация больных наркоманией».

В пояснительной записке говорится, что с ноября 2013 года социальная реабилитация выведена из состава наркологической помощи. Как считает МВД, это привело к «коммерциализации оказания помощи больным наркоманией». Число частных организаций, оказывающих платные услуги по профилю «психиатрия-наркология», в 2013–2017 годах возросло в 2,8 раза (с 1 243 до 3 536).

В 2016–2018 годы провели 2,4 тыс. проверок таких реабилитационных организаций. Были выявлены многочисленные нарушения: незаконное оказание наркологической помощи, принудительное привлечение пациентов к труду (в том числе в целях личного обогащения руководства), использование манипулятивных и подавляющих личность технологий, похищение людей с последующим незаконным удержанием, факты насилия, повлекшие вред здоровью или смерть реабилитируемых. «Пресечено 55 преступлений и 162 административных правонарушения, совершенных работниками этих организаций»,— добавили в министерстве.

Планируется, что предлагаемые МВД изменения вступят в силу с января 2020 года.