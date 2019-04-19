Общество

Михаил Ведерников опубликовал поздравление с Вербным воскресеньем

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников опубликовал поздравление с Вербным воскресеньем.

На своей странице в Инстаграме глава региона написал: «С Вербным воскресеньем, друзья! Пусть невзгоды обходят ваш дом стороной, а Господь дарует силы и смирение духу! Любите, оберегайте и цените своих близких!»

Напомним, сегодня, 21 апреля, православные отмечают Вербное воскресенье.

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Вход Господень в Иерусалим, известный в России как Вербное Воскресенье, отмечается в последнее воскресенье перед Пасхой. По случаю великого праздника митрополит Псковский и Порховский Тихон совершил Божественную литургию в Свято-Троицком кафедральном соборе.