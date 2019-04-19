Общество

Общественники выступили против «чипирования» россиян

В Москве состоялась конференция «Принудительная оцифровка личности или свобода человека». В числе ее организаторов — движение «Сорок сороков». На мероприятии обсуждали новый закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования». Эта инициатива, по мнению участников конференции, «превращает СНИЛС в пожизненный номер-идентификатор человека, дающий доступ ко всей его персональной информации», сообщает РБК.

На мероприятии также присутствовали представители РПЦ и общественных организаций, а также эксперты в области цифровых технологий. По итогам встречи ее участники подписали резолюцию «против внедрения системы тотального электронного контроля за населением». В частности, общественники выступили против удаленной биометрической идентификации и аутентификации россиян, «чипирования населения, уничтожения личной и семейной тайны», а также «передачи государственных функций банкам и другим коммерческим структурам».

Помимо этого участники конференции потребовали прекратить обработку данных через Единую систему идентификации и аутентификации и Единую биометрическую систему и не прекратить новые законы, связанные с централизованной обработкой личных данных. Также они настаивают на сохранении наличных расчетов и призывают ввести ответственность для банков за незаконное ограничение оборота купюр.

Итоговую резолюцию намерены передать президенту Владимиру Путину, Госдуме, Совету федерации и патриарху Кириллу. Его также попросят создать православную комиссию против «оцифровки» людей.

Как отмечает «Коммерсант», закон «Об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного страхования» ранее также вызвал недовольство хоккеиста Павла Дацюка. Спортсмен написал письмо на имя главы государства с просьбой отменить закон, который, по его мнению «является угрозой национальной безопасности».

«Суть законопроекта — в том, что он превращает СНИЛС из номера лицевого счета гражданина в Пенсионном фонде в документ, удостоверяющий личность,— номер (идентификатор) гражданина для взаимодействия с государством. <…> Благодаря этим изменением система может фиксировать по идентификатору человека каждое его социально значимое действие. <…> Оцифровке подвергается все население, в том числе армия, полицейские и спецслужбы. А значит, их данные становятся открытыми для любых третьих лиц, действующих против России»,— говорится в письме.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле письмо не получали. «Нет, не получали, не ознакомились»,— ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Напомним, в конце марта Минкомсвязь и Банк России объявили о старте пилотного проекта по внедрению цифрового профиля граждан. В нем участвуют 16 банков, 3 страховые компании, Федеральная налоговая служба, Росреестр, МВД и Пенсионный фонд. Проект позволит гражданам получать данные о себе из государственных информационных систем, а также давать разрешения на доступ к этим данным государственным или коммерческим организациям.