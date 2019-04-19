Общество

Псковский бард Игорь Плохов празднует 60-летие

В воскресенье, 21 апреля, отмечает свое 60-летие известный псковский поэт и бард Игорь Плохов. Как отметили в региональном отделении Союза писателей России, «его стихи, услышанные однажды, забыть нельзя. Читаются ли они или поются под гитару — это всегда талантливо, высокохудожественно».

Игорь Владимирович Плохов родился в городе Пскове 21 апреля 1959 года. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Электропривод и системы автоматизации», начальник управления научно-исследовательской деятельности Псковского государственного университета. Председатель правления Псковской региональной общественной организации народного творчества «Псковские барды». Член клуба авторской песни «Горизонт» (г. Псков) практически с самого основания (1982 г.). 1995 – 2006 гг. – руководил клубом «Горизонт». Организатор фестивалей авторской песни в Пскове и области. Автор более 100 песен. Выпустил два авторских аудио-альбома: «Серия: Псковские барды, выпуск 1, Игорь Плохов, студия Андрея Константинова, 1994 г.; «Последний рыцарь. Возвращение», студия КАП «Горизонт», 2009 г.

Автор сборников стихов: «Да и Нет», Псков, 1997; «Островок света», Псков, 2004, «Фрактал для Беллы». Псков, 2014, «Бифуркации осени», Псков, 2018. Участник коллективных сборников стихов и песен.

Живёт и работает в Пскове.