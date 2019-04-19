Общество

Александр Котов: Местное самоуправление – это школа гражданской ответственности и социальной активности граждан

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей региона, работников и ветеранов органов МСУ с Днем местного самоуправления.

«От имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично сердечно поздравляю вас с Всероссийским днём местного самоуправления!

Местное самоуправление – важнейший элемент гражданского общества. Именно через этот институт люди, проживающие на одной территории, имеют возможность самостоятельно решать вопросы местного значения, участвовать в управлении и реализовывать свои интересы. Не случайно, местное самоуправление называют школой гражданской ответственности и социальной активности граждан.

Задача муниципальной власти – выстроить доверительный диалог с населением, чутко реагировать на запросы и предложения граждан, учитывать мнение людей, поддерживать конструктивные общественные инициативы – только в таком взаимодействии возможно эффективное решение насущных проблем и развитие территорий.

Безусловно, местное самоуправление нуждается в поддержке государства, в том числе и финансовой. Наша общая задача – сделать местное самоуправление эффективным и независимым институтом народной демократии.

С праздником! Благополучия, процветания, мира и добра!» - говорится в поздравлении.