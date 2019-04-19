На канале «Культура» в цикле «Проповедники» выйдет фильм, посвященный Павлу Адельгейму

В среду, 24 апреля, телеканал «Культура» покажет новый фильм цикла «Проповедники». Картина посвящена памяти протоиерея Павла Адельгейма, убитого в Пскове 5 августа 2013 года.
Напомним, накануне он пустил в дом молодого человека из Москвы – и в минуту душевного помрачения гость набросился на священника с ножом. Так, на четвертый день после 75-летнего юбилея, завершился земной путь отца Павла – пастыря, любимого сотнями прихожан, и проповедника, известного десяткам тысяч верующих.
Фильм снимали в Пскове 18-19 января 2019 года. О протоиерее Павле Адельгейме рассказывают его вдова и сын, прихожане и друзья.