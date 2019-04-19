Общество

Под Псковом более 50 спецназовцев ВДВ прошли «Тропой разведчика»

Более 50 разведчиков из подразделений спецназа ВДВ преодолели «Тропу разведчика», заминированный участок местности, легко взобрались по вертикальной стене и незаметно прошли «сквозь стены» на одном из учебных полигонов ЗВО в рамках первого этапа конкурса «Полярная звезда». Как сообщили ПЛН в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, комплекс «Тропа разведчика» протяженностью не более 600 метров, включает в себя около 20 препятствий, которые представляют собой элементы бетонных, деревянных, металлических и каменных заграждений, заборов, стен и разрушенных зданий.

Весь маршрут условно разделен на три основных направления: первое - имитация горной местности, второе – различные инженерные заграждения, третье – элементы городской застройки.

На полосе есть подземные ходы, канализационные трубы, площадки для отработки приемов рукопашного боя, метания саперных лопаток и боевых ножей. Прохождение тропы разведчикам усложняли взрывы, выстрелы, задымление и условный противник в виде часовых, назначенных из числа военнослужащих Псковского соединения ВДВ.

Лучший результат на «Тропе разведчика» показали две команды. Группа спецназа из Подмосковья всего на несколько секунд опередила своих ближайших соперников - команду из Иваново.

«Препятствия на данной полосе достаточно сложные, но хорошо нам знакомы по тренировкам в пункте постоянной дислокации. Все команды отлично подготовлены, выступают профессионально и уверенно на данных соревнованиях», - сказал командир группы спецназа из Иваново капитан Даниил Власов.

«Одно из наиболее сложных препятствий – это преодоление минно-взрывного участка. Действия своей команды оцениваю на «отлично», подрывов при прохождении минно-взрывного участка не было, группа прошла его «без потерь», дозоры действовали согласно боевого порядка», - подытожил командир группы.

Напомним, что в конкурсе принимают участие более 50 военнослужащих подразделений специального назначения из четырех соединений Воздушно-десантных войск. Конкурс по полевой выучке среди подразделений специального назначения «Полярная звезда» впервые включен в программу Международных армейских игр «АрМИ-2019». Международный этап конкурса пройдет в августе на военном полигоне под Брестом (Республика Беларусь).

Первый Всеармейский конкурс среди подразделений спецназа ВДВ проводится на базе Псковской десантно-штурмовой дивизии, состязания продлятся до 26 апреля включительно.