Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

Руководителей территориальных органов власти и региональных ПФР, фондов соцстрахования и обязательного медстрахования, а также глав многофункциональных центров (МФЦ) будут премировать или увольнять в зависимости от качества предоставленных населению госуслуг. Об этом в воскресенье, 21 апреля, говорится в приказе Минэкономразвития, с которым ознакомились «Известия».

Документ вступает в силу с 1 июня этого года. Так, гражданам планируется отправлять сообщения с предложением оценить уровень полученной госуслуги. Оценки от одного до трех баллов считаются отрицательными, а четыре и пять — положительными.

Ответ на SMS сделают бесплатным, а если человек не предоставит обратную связь в течение определенного срока, ему дополнительно перезвонят.

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%. В документе ведомства допускается отклонение в меньшую сторону на 3%, но если оно составит больше, это станет поводом для служебной проверки.

По ее результатам будет приниматься решение о дисциплинарном взыскании, в частности, об увольнении.