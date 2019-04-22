Общество

В Великих Луках прошел день памяти Михаила Калашникова

На базе лицея №10 в Великих Луках 20 апреля прошел день памяти М.Т. Калашникова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в состязаниях приняли участие команды школ города и гости из Себежского района.

Соревнования проходили в несколько этапов: снаряжение-разряжение магазина, сборка-разборка автомата Калашникова, отработка тактических приемов стрельбы, строевые приемы и приемы рукопашного боя с автоматом.

После завершения соревнований были наглядно показаны комплексы рукопашного боя с автоматом Калашникова