Общество

В Пскове пройдет встреча с писателем Валентином Курбатовым

23 апреля в Международный день книги Центральная городская библиотека приглашает на встречу с писателем Валентином Курбатовым. Встреча посвящена книге «Крест бесконечный. В. Астафьев - В. Курбатов: письма из глубины России» и ознаменована приближающимся 95-летием со дня рождения писателя, участника Великой Отечественной войны, лауреата Государственных премий Виктора Астафьева, сообщили Псковской Ленте Новостей в Центральной городской библиотеке Пскова.

28-летнюю переписку (1974-2001) между писателями называют последним русским эпистолярным романом, который был издан в 2002 году иркутским издателем Геннадием Сафроновым и прекрасно оформлен художником Сергеем Элояном. В предисловии к книге Геннадий Сафронов отмечал, что в этих письмах есть драгоценные детали жизни обычных земных людей, каждодневно, вопреки устоям общественной системы и житейским буреломам, работающих во благо нравственного и духовного здоровья нации. Это разговор двух русских людей о России и ее будущем.

Сегодня Валентин Курбатов входит в жюри литературной премии «Ясная поляна» и в Президентский Совет по культуре, является, лауреатом престижных литературных премий, в том числе Патриаршей литературной премии. Из-под его пера вышли книги о Викторе Астафьеве, Валентине Распутине, Михаиле Пришвине, иллюстраторе Александре Агине и книжном графике Юрии Селиверстове, пушкинисте Семене Гейченко.

Курбатов составитель предисловий к сочинениям Юрия Нагибина, Булата Окуджавы, Владимира Личутина, Константина Воробьева. В 2015 года в эфире телеканала «Культура» состоялась премьера документального сериала «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет», в котором писатель вспоминает встречи с именитыми людьми, в том числе и встречи с Виктором Астафьевым, которого молодое поколение читателей больше знает по военному роману «Прокляты и убиты».

На вечере предусмотрена автограф-сессия. Начало в 18 часов. Адрес: улица Конная, дом 6, библиотека.