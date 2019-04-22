Общество

Псковская делегация принимает участие в 18-х Молодежных Дельфийских играх России

Творческая делегация Псковской области принимает участие в Восемнадцатых молодежных Дельфийских играх России, которые проходят с 19 по 24 апреля в Ростове-на-Дону.

Как рассказала Псковской Ленте Новостей руководитель делегации, преподаватель Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова Екатерина Камалова, Псковскую область на этих престижных творческих состязаниях представят 19 участников – студенты колледжа искусств Ангелина Семенова и Валерий Огло (эстрадное пение), учащиеся детских музыкальных школ Василий Черотченко (фортепиано), Алексей Манушин (баян), Алина Жолобова (эстрадное пение), учащиеся детской художественной школы Анастасия Меньщикова и Виктория Шейбакова, участники театра танца «Русские узоры».

Всего в отборочных соревнованиях (Малых Дельфийских играх) в различных регионах России приняли участие около 1 млн молодых людей. В Ростов прилетели 2,5 тысяч молодых музыкантов, танцоров, фотографов, художников, начинающих журналистов из 85 субъектов России.

Напомним, что Молодежные Дельфийские игры проводятся в целях практического воплощения идеи проведения Дельфийских игр как Высшего форума искусств, который дает импульс к приумножению культурных традиций, сохранению и развитию национальных культур, способствует реализации творческих способностей и гармоничному развитию личности.