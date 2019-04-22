Общество

Новый детский игровой городок появился на Юбилейной в Пскове

Во дворе дома №50 по улице Юбилейной в Пскове вместо изношенного детского городка появился новый игровой комплекс. Сначала специалисты демонтировали старую площадку, которая была установлена здесь 8 лет назад вице-спикером Псковского областного Собрания Юрием Сорокиным.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе депутата, затем строители установили новый комплекс, который возведен также за счет парламентария. Депутат взял на себя и финансирование всех дальнейших работ по содержанию площадки.

Процесс замены старого игрового городка на новый проходил под пристальным вниманием жителей, которые ранее высказывали обеспокоенность в связи с проведенным демонтажем старого игрового комплекса.