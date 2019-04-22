Общество

Экстренно госпитализирована певица Любовь Успенская

Российскую певицу Любовь Успенскую госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

22 апреля артистка должна была выступить в Барнауле. Организаторы концерта подтвердили информацию о госпитализации исполнительницы и уточнили: «Она не вылетела в Барнаул». Также сообщается, что вопрос о переносе концерта еще не решен.

Однако директор певицы опроверг информацию о плохом самочувствии Успенской и пояснил, что артистка не вылетела в Барнаул по техническим причинам. «Кто там дурью мается? Все нормально, и самочувствие нормально», - передает его слова Telegram-канал «Говорит Москва».

Любовь Успенская несколько раз становилась лауреатом премии «Шансон года». За свою музыкальную карьеру она исполнила такие композиции, как «Кабриолет», «К единственному, нежному», «Пропадаю я» и «Гитара».

Ранее 21 апреля стало известно о том, что писатель Дмитрий Быков пришел в сознание. Его госпитализировали в Уфе 17 апреля. Ему стало плохо в самолете. Писателя погрузили в медикаментозную кому.

Фото: Нина Зотина / РИА Новости