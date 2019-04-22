Общество

По искам прокуратуры в собственность Псковской области будут возвращены две незаконно приватизированные служебные квартиры

Прокуратурой Псковской области проведена проверка соблюдения администрацией Псковской области требований законодательства при приватизации служебных жилых помещений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, по результатам проверки установлено, что администрацией Псковской области детям двух государственных гражданских служащих области, относящихся к категории «руководители», в 2016 году предоставлено в собственность в порядке приватизации два служебных жилых помещения, расположенных на территории Псковского района.

Согласие на приватизацию дано вопреки интересам Псковской области, в отсутствие установленного региональным законодательством порядка приватизации служебных жилых помещений. Кроме того, члены семьи нанимателя жилого помещения самостоятельным правом на приватизацию служебного жилья не обладают, поскольку их права производны от прав нанимателя.

В связи с изложенным заместитель прокурора области обратился в суд с исковыми заявлениями о признании недействительными (ничтожными) указанных договоров приватизации служебных жилых помещений, применении последствий недействительности ничтожных сделок в виде возврата квартир в государственную собственность Псковской области.

В судебных заседаниях представители действующей администрации области и комитета по управлению государственным имуществом Псковской области настаивали на законности совершенных сделок.

Псковский районный суд согласился с доводами заместителя прокурора области и удовлетворил исковые заявления. Состоявшиеся судебные решения не вступили в законную силу.