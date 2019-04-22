Общество

Заместитель руководителя Росреестра прибыл в Псковскую область с рабочим визитом

С рабочим визитом в город Псков прибыл заместитель руководителя Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Андрей Приданкин, который 19 апреля 2019 года посетил управление Росреестра по Псковской области.



Как сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области, заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин и руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко встретились с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, обсудили вопросы внутриведомственного взаимодействия.



Во второй половине дня Андрей Приданкин ознакомился с работой управления, ходом процедур по предоставлению государственных услуг Росреестра и провел рабочее совещание.



В совещании приняли участие руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко, директор Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области Марина Бочарникова, сотрудники регионального ведомства и представители кадастровой палаты.



В ходе организованного в рабочего совещания, Андрей Приданкин рассказал о перспективах развития ведомства в ближайшее время, о дальнейшем развитии ЕГРН, ответил на интересующие специалистов управления и филиала вопросы.