Общество

Депутат Госдумы вручил диплом лауреату всероссийского конкурса среди школьных музеев

Депутат Госдумы, член президиума Генсовета «Единой России» Александр Козловский вручил коллективу Дома детского творчества города Великие Луки диплом лауреата всероссийского конкурса «Лучший школьный краеведческий музей». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

«Вы остаетесь важным социально значимым учреждением дополнительного образования в Великих Луках. Каждый из вас внес неоценимый вклад в развитие и совершенствование музея. Вы делаете многое, чтобы сохранить память о подвиге нашего народа во время Великой Отечественной войны, чтобы приобщить молодежь к изучению истории, к любви к своему краю своей Родине», - сказал он и вручил благодарственные письма директору Татьяне Зерновой, педагогам школы Инессе Котельниковой и Ирине Федоровой.

Об истории музея присутствующим рассказала педагог-организатор ДДТ Нина Кузнецова. Она напомнила о том, что Дому пионеров, в котором ныне располагается Дом детского творчества, впервые имя Героя Советского Союза Александра Матросова было присвоено в 1952 году. «Сюда в 1953 году на работу пришла работать Людмила Владимировна Горшкова, которая и стала основателем Музея истории 254-го гвардейского стрелкового полка имени Александра Матросова. Музей был открыт в феврале 1983 года – к 40-й годовщине его подвига. В 1985 году музею было присвоено звание «Школьный музей».

В экспозиции прослеживается путь 254-го полка с момента его образования. Один из разделов посвящен участию прославленного соединения в освобождении территории Псковской области. В экспозиции музея отражена послевоенная судьба полка и его тесная связь с великолучанами.

Ранее сообщалось, что конкурс проводился в рамках партийного проекта «Единой России» «Историческая память». Всего в 60 субъектах РФ на участие в нем поступило более 2 тысяч заявок. Их рассмотрела и оценила экспертная комиссия. В итоге был назван 21 победитель и определены 44 лауреата, в число которых вошли и представители Псковской области.

Партийный проект «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. Сегодня в России насчитывается более 90 тыс. памятников федерального, регионального и местного значения, причем каждый второй из них требует срочного капитального ремонта.

Партпроект осуществляет контроль за их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников, которые оперативно указывают на те или иные недостатки в работе. Кроме того, ведется специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне, в рамках которого в регионах реализуются такие проекты, как «Вахта памяти», «Свеча памяти» и многие другие.