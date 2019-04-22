Общество

В Переслегинской гимназии состоялось заключительное мероприятие проекта «Правовые грани»

Молодые профсоюзные активисты Великих Лук провели заключительное мероприятие социального проекта «Правовые грани», ставшего одним из победителей конкурса грантов, проведенного Псковским облсовпрофом для профсоюзной молодежи. На этот раз координаторы проекта Алексей Демченко и Яна Васюцкая побывали в Переслегинской гимназии (Великолукский район Псковской области), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Старшеклассники гимназии приняли участие в интерактивной игре, охотно отвечали на вопросы викторины «Права и обязанности» и активно работали в командах. По итогам викторины лучшими знатоками стали: Карина Харлашова, Иван Ганин и Анастасия Егорова. Благодаря проекту все участники смогли почерпнуть новые правовые знания, некоторые из участников по-новому открылись для своих учителей, раскрыли свои лидерские качества. По окончании мероприятия участники получили памятные подарки и грамоты», - рассказала Яна Васюцкая.

Напомним, что проект «Правовые грани» при поддержке Псковского областного совета профсоюза реализовывался в четырёх муниципальных образованиях Псковской области. В течение последнего квартала 2018 и первого квартала 2019 учебного года координаторы проекта проводили для молодежи лекции по праву, организовывали викторины и другие мероприятия, способствующие достижению целей проекта - повышению уровня правовой культуры в молодежной среде, знакомству молодежи со своими правами и обязанностями, воспитанию гражданской ответственности. Участниками «Правовых граней» стали студенты и школьники из Великих Лук, Куньи, Невеля и Великолукского района.