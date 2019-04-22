Общество

Итоги межведомственного взаимодействия в борьбе с контрафактом подвели в администрации Псковской области

Очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Псковской области под председательством заместителя губернатора области Нинель Салагаевой прошло в администрации региона. Главный вопрос повестки дня — итоги работы комиссии в 2018 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

По словам председателя комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрея Михеева, особое внимание в прошлом году было уделено вопросам оборота наиболее проблемной продукции: табака, древесины, фальсифицированных товаров, а также развитию межведомственного взаимодействия в борьбе с контрафактом.

Так, был усилен контроль за незаконным оборотом табачной продукции на территории Псковской области, разработан план мероприятий по проведению просветительской работы с подростками о вреде табакокурения.

Кроме того, создана рабочая группа по регулированию оборота лесных насаждений, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения области, усилен контроль за транспортировкой древесины, документационный контроль за лесопользователями, увеличено количество рейдовых мероприятий.

Комитет по здравоохранению Псковской области и территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Псковской области направили в Псковскую таможню информацию о выявленных фальсифицированных товарах иностранного производства для проверки легальности их ввоза на территорию Российской Федерации.

Председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Псковской области Николай Романов в рамках вопроса «Об итогах деятельности рабочей группы по противодействию незаконному обороту сельскохозяйственной продукции и продукции пищевой промышленности при Комиссии в 2018 году» доложил о межведомственном взаимодействии по пресечению ввоза контрафактной продукции в Псковскую область, контролю за выпуском и обращением фальсифицированной продукции.

По вопросу «О работе мобильной группы в регионе деятельности Псковской таможни» было сообщено о мероприятиях по недопущению перемещения стратегических товаров, а также товаров, попадающих под действие запретов по трансграничному перемещению отходов.

Представитель Псковской таможни уточнил, что фиксируются попытки ввоза лома черных металлов, бывших в употреблении шин, отработанных фильтрующих материалов, перемещение рыбной продукции. Проводятся мероприятия по выявлению таких товаров, а также информирование государственных контролирующих органов по месту расположения в Российской Федерации отправителя или получателя о проведении проверок в целях установления случаев нарушения законодательства.